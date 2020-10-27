Счета, бизнес, имущество. Что скрывает Атамбаев в Казани?

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров ранее заявил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев является миллиардером и что он даже в три раза богаче Райымбека Матраимова.

Редакция VB.KG решила проверить, насколько слова нынешнего главы государства могут соответствовать действительности.

И так в 2012 году СМИ писали, что Атамбаев входит в список самых богатых людей Кыргызстана, в котором занимал третью строчку. Его состояние оценили тогда в размере 600 млн долларов.

В декларации за 2017 год Атамбаев указал, что он заработал за год всего лишь 100 млн 118 тыс. сомов и что у него имеются два земельных участка - 6,4 и 2,7 га.

В июне этого года суд признал бывшего президента виновным по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева и приговорил к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. В итоге у Атамбаева взяли в пользу государства:

- автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2000 года выпуска);

- автомобиль Mitsubishi Pajero (1997);

- автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (1998);

- автомобиль MAN (1993);

- автомобиль BMW X-53 (2011);

- два земельных участка в селе Кой-Таш Аламудунского района;

- земельный участок в Иссык-Кульском районе (в курортном квартале);

-пастбище в селе Арашан Аламудунского района;

- земельный участок в Арашане;

- многолетние насаждения в Кой-Таше;

- оздоровительный центр в Кой-Таше;

- жилой дом в Арашане;

- многолетние насаждения в Арашане;

- ОАО "Медиа Форум";

- два земельных участка на улице 7 Апреля в Бишкеке;

- нежилое помещение на улице 7 Апреля;

- ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум";

- два незавершенных объекта в Чолпон-Ате;

- земельный участок в Иссык-Кульском районе;

- ОсОО "Апрель ТВ";

- ОсОО "Апрель";

- ОсОО "Канал Ди";

- ассоциация предприятий "Кыргызавтомаш";

- акции, банковские ячейки, расчетные счета во всех банках Кыргызстана.

Верни долги и спи спокойно

Не так давно экс-заместитель главы ГТС КР Райымбек Матраимов после своего задержания согласился сотрудничать со следствием и выплатить сумму ущерба в размере 2 млрд сомов. СМИ Жапаров пояснил, что если бы Матраимова посадили, то государство не получило бы этих денег.

"Если мы арестуем его и решим конфисковать имущество, то возьмем один дом, машины или какой-то другой объект. Но это не то что 24 миллиона долларов, даже двух миллионов стоить не будет", - сказал Жапаров.

Сразу же после этого глава государства объявил экономическую амнистию на 30 дней, заявив, что все чиновники-коррупционеры могут вернуть по примеру Матраимова сворованное и жить дальше спокойно.

Не исключено, что подобное предложение было адресовано Алмазбеку Атамбаеву вместе с экс-вице-премьером Аскарбеком Шадиевым. Так как 21 октября еще одно уголовное дело с участием этих лиц было передано в суд. Им вменили:

- коррупцию при модернизации ТЭЦ города Бишкек с причинением государству особо крупного ущерба в сумме 5 439 527 482 сомов.

- легализацию преступных доходов на сумму 225 000 000 сомов и незаконного обогащения путем приобретения движимого, недвижимого имущества, долей в различных компаниях и иных материальных благ на сумму 323 704 287 сомов;

- коррупцию и незаконное завладение месторождения сурьмы "Терек", блок №17, участок "Южный" в Чаткальском районе Жалал-Абадской области, с запасами сурьмы 7231 тонн, золота 265 килограмм и серебра 4246 кг. общей стоимостью 8 255 146 455 сомов.

Следствием было установлено, что в результате преступных действий Атамбаева, Шадиева и других лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 13 млрд сомов.

То есть получается, что бывшему президенту помимо конфискованного имущества нужно будет вернуть как минимум половину из вышеуказанной суммы. Пойдет ли он на сделку со следствием вопрос? С большей долей вероятности можно предположить, что нет.

Заграница нам поможет?

По данным ГКНБ, в настоящее время органами следствия принимаются меры по отысканию и установлению других активов Алмазбека Атамбаева и его приближенных лиц, добытых преступным путем, на территории иностранных государств.

Есть инсайдерская информация с правоохранительных органов, что у бывшего президента и его сторонников предположительно есть оффшорные счета в Казани (Россия), Турции и других странах. Кстати, совпадение это или нет, но именно в Казани был задержан бывший советник и водитель Атамбаева Икрамжан Илмиянов.

Правда это или нет, следствию еще придется выяснить, но если все подтвердится, то впереди, думается, нас ждут еще сенсационные разоблачения...