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В Кыргызстане 401 новый случай COVID-19, скончались за сутки 5 человек

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане за сутки выявили 401 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 99
  2. Ош - 20
  3. Чуйская область – 133
  4. Ошская область - 22
  5. Таласская область - 15
  6. Нарынская область - 2
  7. Иссык-Кульская область – 45
  8. :Джалал-Абадская область – 39
  9. Баткенская область - 26

Всего за весь период зафиксировано 74 774 случая заболевания. Из них с выздоровлением выписаны 66 538 пациентов. За прошедший сутки от болезни вылечились еще 425 пациента.

В настоящее время лечение в стационарах проходят 2616 пациентов, 666 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще 3515 человек получают лечение амбулаторно.

За прошедший сутки от коронавируса скончались пять человек в Бишкеке. За весь период зафиксировано 1290 человек умерли от заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/394841
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (901 материалов)
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