В Кыргызстане 401 новый случай COVID-19, скончались за сутки 5 человек

В Кыргызстане за сутки выявили 401 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 99 Ош - 20 Чуйская область – 133 Ошская область - 22 Таласская область - 15 Нарынская область - 2 Иссык-Кульская область – 45 :Джалал-Абадская область – 39 Баткенская область - 26

Всего за весь период зафиксировано 74 774 случая заболевания. Из них с выздоровлением выписаны 66 538 пациентов. За прошедший сутки от болезни вылечились еще 425 пациента.

В настоящее время лечение в стационарах проходят 2616 пациентов, 666 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Еще 3515 человек получают лечение амбулаторно.

За прошедший сутки от коронавируса скончались пять человек в Бишкеке. За весь период зафиксировано 1290 человек умерли от заболевания.