Выборы-2021. Количество избирательных участков в РФ может возрасти до 15

В ЦИК обсуждены вопросы по открытию дополнительных избирательных участков в г. Москва и в г. Тюмень к досрочным выборам Президента КР. Накануне прошло очередное заседание Рабочей группы по обеспечению реализации избирательных прав граждан КР, проживающих или находящихся за ее пределами.

В связи с наличием образованного ранее избирательного участка в Красноярске на базе канцелярии Посольства, члены Рабочей группы пришли к мнению об отсутствии необходимости в образовании дополнительного участка в г. Красноярск.

"Учитывая пожелания граждан, а также то обстоятельство, что в г. Тюмень, где проживает большое количество граждан Кыргызстана, никогда не открывался избирательный участок, члены Рабочей группы признали целесообразность открытия здесь участка на базе представительства ГСМ", - сообщают в ЦИКе.

В Посольстве Кыргызстана в г. Москва образовано 3 избирательных участка, однако учитывая большое количество граждан, проживающих в Москве и Московской области, признана необходимость открытия дополнительного участка на базе представительства ГСМ в Москве.

Справочно: на территории России образованы 12 избирательных участков: гг. Москва (3 участка) Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Южно-Сахалинск.

В случае решения всех процедурных вопросов, связанных с образованием в гг. Москва и Тюмень дополнительных участков на базе представительств ГСМ в России, а также развития санитарно-эпидемиологической ситуации, общее количество избирательных участков в России к предстоящим досрочным выборам Президента Кыргызской Республики может возрасти до 14-15.

ГСМ и ее представительства в России, а также загранучреждения МИД предпримут усилия по взаимодействию с общественными объединениями кыргызстанцев за рубежом в целях активизации работы по сбору биометрических данных и постановки на консульский учет граждан КР, проживающих за рубежом.

С учетом многочисленных обращений от граждан, проживающих за рубежом, а также принимая во внимание проведение в 2021 году повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, члены Рабочей группы поддержали предложение МИД по открытию консульских учреждений в гг. Хабаровск, Казань, Уфа, Оренбург, Анталья и др., как основы для образования в будущем избирательных участков.

ЦИК напоминает, что в соответствии с частью 6 статьи 15 конституционного Закона "О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", в день выборов имеют право голосовать только граждане, включенные в список избирателей. Граждане, сдавшие биометрические данные и состоящие на консульском учете в загранучреждениях КР, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем участке.

Каждый избиратель, проживающий или находящийся за пределами Кыргызстана с момента ознакомления со списком избирателей, но не позднее 29 декабря 2020 (включительно), вправе обратиться с заявлением установленного образца в загранучреждение КР, с приложением подтверждающих документов и прохождением биометрической идентификации, в случаях:

- обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия его в предварительном или контрольном списках избирателей;

- намерения голосовать по избирательному адресу места проживания или пребывания.

Заявления могут быть также поданы в электронном формате через сервис "Кабинет избирателя" на государственном портале "Тизме" http://www.tizme.gov.kg – при этом избиратель проходит авторизацию в установленной форме.