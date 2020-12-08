Выборы президента: Количество избирателей составило 3 544 403 гражданина

Избиратели могут проверить себя в предварительном списке до 29 декабря 2020 года. Об этом напоминает пресс-служба ЦИК КР.

Предварительный список избирателей Кыргызской Республики на досрочные выборы Президента сформирован Государственной регистрационной службой и с 10 ноября 2020 года размещен на портале Тизме - https://tizme.gov.kg/.

С 19 ноября 2020 года списки избирателей вывешены на всех избирательных участках, которых в настоящее время насчитывается всего 2475, включая 45 участков за рубежом. Согласно предварительному списку избирателей, на 10 ноября 2020 года количество избирателей составило 3 544 403 гражданина. Из них мужчин – 1 693 035, женщин – 1 851 368 или 47,77% и 52,23% соответственно.

По сравнению с выборами в октябре 2020 года рост числа избирателей составил 20 849 человек, с выборами Президента Кыргызской Республики в 2017 году - 264 473 избирателя, с выборами в Жогорку Кенеш 2015 года - 762 257 избирателей.

Увеличение числа избирателей происходит за счет прироста населения, постоянной работы по сбору биометрических данных, другим мерам по увеличению инклюзивности списков избирателей, а также работе с организациями граждан, находящихся за рубежом.

Проверить себя можно:

придя на избирательный участок, на портале избирателей "Тизме" - https://tizme.gov.kg/, позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный), отправив смс с личным номером ПИН на номер 119, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в предварительном списке избирателей, граждане вправе до 29 декабря 2020 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением установленного образца о внесении изменений или включении в список избирателей (прежняя форма № 1), предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению.

Граждане, проживающие или находящиеся за пределами Кыргызской Республики за рубежом в день голосования, вправе до 29 декабря включительно заявить о намерении голосовать на избирательном участке за рубежом, обратившись в дипломатическое представительство или консульское учреждение с заявлением с приложением копии паспорта. Граждане, состоящие на консульском учете в загранучреждениях, сдавшие биометрические данные, автоматически включаются в списки избирателей за рубежом.

При подаче вышеуказанных заявлений избиратели проходят биометрическую идентификацию. Также можно подать заявление в электронном формате, пройдя авторизацию через кабинет избирателя на портале "Тизме".

В случае отсутствия биометрической регистрации, ее можно пройти в органах Государственной регистрационной службы и ЦОНах по месту жительства в Кыргызской Республике, в посольствах и консульствах Кыргызстана за рубежом.