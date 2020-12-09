Темирлан Ормуков не будет баллотироваться в президенты Кыргызстана

Незрячий поэт Темирлан Ормуков решил отказаться от участия в выборах президента Кыргызстана.

Накануне, 8 декабря, гражданин КР Ормуков Темирлан Иниятович обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах Президента Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 2021 года.

К слову, Ормукова и не было в списке ЦИК сдавших подписные листы и избирательный залог. Напомним, именно Темирлан Ормуков обратился в административный суд для лишения депутатского мандата лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева. Суд он выиграл.