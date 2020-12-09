Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 103.15 - 103.60

Темирлан Ормуков не будет баллотироваться в президенты Кыргызстана

307  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Незрячий поэт Темирлан Ормуков решил отказаться от участия в выборах президента Кыргызстана.

Накануне, 8 декабря, гражданин КР Ормуков Темирлан Иниятович обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах Президента Кыргызской Республики, назначенных на 10 января 2021 года.

К слову, Ормукова и не было в списке ЦИК сдавших подписные листы и избирательный залог. Напомним, именно Темирлан Ормуков обратился в административный суд для лишения депутатского мандата лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева. Суд он выиграл.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394951
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (189 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  