Кубан Чороев больше не кандидат в президенты КР? Разъяснения ЦИК

Экономист Кубан Чороев может быть лишен возможности участвовать в выборах президента Кыргызстана в качестве кандидата. ЦИК КР признала недействительными его подписные листы.

"Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 7 декабря приняла решение признать недействительными подписные листы кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Чороева Кубана Аманбековича, изготовленные до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда", - говорится в пояснении пресс-службы ЦИК.

3 декабря 2020 года Рабочей группой по приему и проверке подписных листов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики во исполнение требований конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от уполномоченного представителя кандидата на должность Президента КР Чороева К. А. – Кудайбергенова Б.З. были приняты подписные листы, собранные в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Чороева К.А.

В соответствии с частью 2 статьи 52 конституционного Закона: "Сбор подписей осуществляется со дня создания избирательного фонда кандидата и организуется уполномоченными представителями кандидата. Все расходы, связанные с изготовлением подписных листов и со сбором подписей, производятся только через избирательный фонд кандидата. Подписи избирателей в поддержку кандидата могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов".

Согласно информации Контрольно-ревизионной группы при ЦИК, избирательный фонд кандидата на должность Президента КР Чороева К.А. открыт 11 ноября 2020 года. Оплата за изготовление подписных листов из средств избирательного фонда кандидата Чороева К.А. произведена 3 декабря 2020 года.

Частью 9 статьи 52 конституционного Закона установлено, что "Подписные листы считаются недействительными, если не соблюдены требования, предусмотренные настоящей статьей".

В соответствии с абзацем четвертым пункта 58 Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и (или) их уполномоченными представителями", утвержденной постановлением ЦИК от 17 июня 2017 года № 165, недостоверными подписями признаются все подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 52 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", пунктами 6, 20, 56, 58 Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и (или) их уполномоченными представителями", утвержденной постановлением ЦИК от 17 июня 2017 года № 165, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приняла решение признать недействительными подписные листы кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Чороева Кубана Аманбековича, изготовленные до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда.

От редакции отметим, что сам Кубан Чороев намерен опротестовать решение ЦИК в Административном суде. Он также написал в соцсетях, что его сторонники уже готовятся выйти на акции протеста.