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ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на должность Президента Кыргызстана

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- Оксана Гут
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ЦИК КР зарегистрировала 18 кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики. Им выданы удостоверения.

Соответствующее решение принято накануне на заседании членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, в выборах в качестве кандидатов в президенты участвуют:

  1. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
  2. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
  3. Исаев Канатбек Кедейканович;
  4. Тагаев Рашид Бакирович;
  5. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
  6. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
  7. Касенов Аймен Абдыталипович;
  8. Арстанбек Мыктыбек;
  9. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
  10. Ташов Имамидин Асамидинович;
  11. Асанов Курсан Сатарович;
  12. Иманалиев Каныбек Капашович;
  13. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
  14. Абакиров Эльдар Курманбекович;
  15. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
  16. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
  17. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
  18. Жапаров Садыр Нургожоевич.

Согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", кандидатами на должность Президента Кыргызской Республики представлены требуемые согласно законодательства документы:

-заявление о самовыдвижении;

-сертификат об уровне владения государственным языком;

-документы, подтверждающие внесение избирательного залога в размере 1 млн. сомов;

-не менее 30 тыс. подписей избирателей в поддержку кандидата;

-форма сведений о кандидате с указанием биографических данных.

На основании части 8 статьи 52 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", пункта 48 Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями", проверка достоверности подписей производится до установления 30 тысяч достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты КР.

По информации Рабочей группы наличие 30 тысяч достоверных подписей избирателей установлено у всех выше указанных кандидатов.


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URL: https://www.vb.kg/395086
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, ЦИК
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