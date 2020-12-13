ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на должность Президента Кыргызстана

ЦИК КР зарегистрировала 18 кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики. Им выданы удостоверения.

Соответствующее решение принято накануне на заседании членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, в выборах в качестве кандидатов в президенты участвуют:

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич; Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич; Исаев Канатбек Кедейканович; Тагаев Рашид Бакирович; Байгуттиев Женишбек Сейтбекович; Сооронкулова Клара Сыргакбековна; Касенов Аймен Абдыталипович; Арстанбек Мыктыбек; Калмаматов Бактыбек Орозалиевич; Ташов Имамидин Асамидинович; Асанов Курсан Сатарович; Иманалиев Каныбек Капашович; Джеенбеков Равшан Бабырбекович; Абакиров Эльдар Курманбекович; Кочкоров Улукбек Тойчубаевич; Тольбаев Бабыржан Латиханович; Сегизбаев Абдил Кенешевич; Жапаров Садыр Нургожоевич.

Согласно конституционному Закону "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", кандидатами на должность Президента Кыргызской Республики представлены требуемые согласно законодательства документы:

-заявление о самовыдвижении;

-сертификат об уровне владения государственным языком;

-документы, подтверждающие внесение избирательного залога в размере 1 млн. сомов;

-не менее 30 тыс. подписей избирателей в поддержку кандидата;

-форма сведений о кандидате с указанием биографических данных.

На основании части 8 статьи 52 конституционного Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", пункта 48 Инструкции "О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента Кыргызской Республики и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями", проверка достоверности подписей производится до установления 30 тысяч достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты КР.

По информации Рабочей группы наличие 30 тысяч достоверных подписей избирателей установлено у всех выше указанных кандидатов.