В избирательный фонд Садыра Жапарова поступило более 19 млн сомов. При чем потратил он уже 17,7 млн сомов. Эта сумма в разы больше, чем у других кандидатов в президенты Кыргызстана.
Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 11 декабря 2020 года на основе банковских сведений (поступило/расходовано):
1. Тольбаев Бабыржан Латиханович
5 млн 202 872
2 млн 62 тысяч 375
2. Жапаров Садыр Нургожоевич
19 млн 17 тысяч 600
17 млн 718 тысяч 20
3. Касенов Аймен Абдыталипович
2 млн 310 305
1 млн 995 520
4. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич
1 млн 560 тысяч
1 млн 550 455
5. Джеенбеков Равшан Бабырбекович
1 млн 110 тысяч
1 млн 103 555
6. Асанов Курсан Сатарович
1 млн 483 тысяч
1 млн 48 тысяч 735
7. Абакиров Эльдар Курманбекович
1 млн 265 тысяч
1 млн 52 тысяч 422
8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
1 млн 163 100
1 млн 160 860
9. Сегизбаев Абдил Кенешевич
1 млн 509 910
1 млн 485 634
10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович
2 млн 934 100
2 млн 533 216
11. Арстанбек Мыктыбек
1 млн 110 тысяч
1 млн 105 160
12. Сооронкулова Клара Сыргакбековна
1 млн 26 тысяч 900
1 млн 12 тысяч 450
13. Тагаев Рашид Бакирович
3 млн 722 500
1 млн 627 607
14. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич
1 млн 302 020
1 млн 176 705
15. Иманалиев Каныбек Капашович
1 млн 20 тысяч
1 млн 7 тысяч 620
16. Ташов Имамидин Асамидинович
1 млн 800 тысяч
1 млн 799 810
17. Исаев Канатбек Кедейканович
1 млн 177 000
1 млн 55 065
18. Кочкоров Улукбек Абдышевич
1 млн 121 500
1 млн 121 482
Итого: поступило - 49 млн 835 807 сомов, расходовано - 41 616 691.
В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.