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В избирательный фонд Садыра Жапарова поступило более 19 млн сомов

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- Оксана Гут
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В избирательный фонд Садыра Жапарова поступило более 19 млн сомов. При чем потратил он уже 17,7 млн сомов. Эта сумма в разы больше, чем у других кандидатов в президенты Кыргызстана.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 11 декабря 2020 года на основе банковских сведений (поступило/расходовано):

1. Тольбаев Бабыржан Латиханович

5 млн 202 872

2 млн 62 тысяч 375

2. Жапаров Садыр Нургожоевич

19 млн 17 тысяч 600

17 млн 718 тысяч 20

3. Касенов Аймен Абдыталипович

2 млн 310 305

1 млн 995 520

4. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич

1 млн 560 тысяч

1 млн 550 455

5. Джеенбеков Равшан Бабырбекович

1 млн 110 тысяч

1 млн 103 555

6. Асанов Курсан Сатарович

1 млн 483 тысяч

1 млн 48 тысяч 735

7. Абакиров Эльдар Курманбекович

1 млн 265 тысяч

1 млн 52 тысяч 422

8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

1 млн 163 100

1 млн 160 860

9. Сегизбаев Абдил Кенешевич

1 млн 509 910

1 млн 485 634

10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович

2 млн 934 100

2 млн 533 216

11. Арстанбек Мыктыбек

1 млн 110 тысяч

1 млн 105 160

12. Сооронкулова Клара Сыргакбековна

1 млн 26 тысяч 900

1 млн 12 тысяч 450

13. Тагаев Рашид Бакирович

3 млн 722 500

1 млн 627 607

14. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич

1 млн 302 020

1 млн 176 705

15. Иманалиев Каныбек Капашович

1 млн 20 тысяч

1 млн 7 тысяч 620

16. Ташов Имамидин Асамидинович

1 млн 800 тысяч

1 млн 799 810

17. Исаев Канатбек Кедейканович

1 млн 177 000

1 млн 55 065

18. Кочкоров Улукбек Абдышевич

1 млн 121 500

1 млн 121 482

Итого: поступило - 49 млн 835 807 сомов, расходовано - 41 616 691.

В соответствии с п. 12 ст. 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", банковские или иные учреждения обязаны еженедельно представлять в Центральную избирательную комиссию информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата. Указанная информация по мере поступления подлежит обязательному размещению Центральной избирательной комиссией на официальном сайте с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.


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URL: https://www.vb.kg/395089
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, деньги, ЦИК
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