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Выборы Президента: В Кыргызстане началась предвыборная агитация

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане сегодня, 15 декабря, началась предвыборная агитация кандидатов в Президенты. Она продлится 26 дней.

Ранее ЦИК КР зарегистрировала 18 кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики. Им были выданы удостоверения. Накануне была проведена жеребьевка между ними по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей.

Так, в выборах в качестве кандидатов в президенты участвуют:

  1. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
  2. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
  3. Исаев Канатбек Кедейканович;
  4. Тагаев Рашид Бакирович;
  5. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
  6. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
  7. Касенов Аймен Абдыталипович;
  8. Арстанбек Мыктыбек;
  9. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
  10. Ташов Имамидин Асамидинович;
  11. Асанов Курсан Сатарович;
  12. Иманалиев Каныбек Капашович;
  13. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
  14. Абакиров Эльдар Курманбекович;
  15. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
  16. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
  17. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
  18. Жапаров Садыр Нургожоевич.

В избирательные фоны кандидатов на 11 декабря всего поступило - 49 млн 835 807 сомов, было израсходовано уже - 41 616 691 сомов.

Свои кандидатуры на пост главы государства изначально выдвигали 65 человек.

Выборы Президента Кыргызстана состоятся 10 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/395154
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, ЦИК
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