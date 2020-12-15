Выборы Президента: В Кыргызстане началась предвыборная агитация

В Кыргызстане сегодня, 15 декабря, началась предвыборная агитация кандидатов в Президенты. Она продлится 26 дней.

Ранее ЦИК КР зарегистрировала 18 кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики. Им были выданы удостоверения. Накануне была проведена жеребьевка между ними по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей.

Так, в выборах в качестве кандидатов в президенты участвуют:

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич; Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич; Исаев Канатбек Кедейканович; Тагаев Рашид Бакирович; Байгуттиев Женишбек Сейтбекович; Сооронкулова Клара Сыргакбековна; Касенов Аймен Абдыталипович; Арстанбек Мыктыбек; Калмаматов Бактыбек Орозалиевич; Ташов Имамидин Асамидинович; Асанов Курсан Сатарович; Иманалиев Каныбек Капашович; Джеенбеков Равшан Бабырбекович; Абакиров Эльдар Курманбекович; Кочкоров Улукбек Тойчубаевич; Тольбаев Бабыржан Латиханович; Сегизбаев Абдил Кенешевич; Жапаров Садыр Нургожоевич.

В избирательные фоны кандидатов на 11 декабря всего поступило - 49 млн 835 807 сомов, было израсходовано уже - 41 616 691 сомов.

Свои кандидатуры на пост главы государства изначально выдвигали 65 человек.

Выборы Президента Кыргызстана состоятся 10 января 2021 года.