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Суд оставил кандидата в президенты Равшана Джеенбекова под домашним арестом

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- Оксана Гут
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Суд оставил кандидата в президенты Равшана Джеенбекова под домашним арестом.

Сегодня, 16 декабря, в Первомайском районном суде состоялось заседание по делу о событиях в Кой-Таше. На процессе было рассмотрено ходатайство одного из фигурантов этого дела - Равшан Джеенбекова об изменении меры пресечения с домашнего ареста. Джеенбеков мотивировал такую просьбу тем, что является кандидатов в президенты и ему необходимо свободное передвижение по стране с целью агитации.

Однако, сам процесс по делу был отложен из-за состояния здоровья главного фигуранта Алмазбека Атамбаева, отсутствия также обвиняемых Осмоналиева К.А., Шадиева А.А. и Ибраимова А.С., а ходатайство Джеенбекова не удовлетворено.

"В моем ходатайстве об изменении меры пресечения было отказано. Суд обосновал это тем, что на процессе должны присутствовать все обвиняемые и, возможно, его рассмотрят на следующем заседании. Но неизвестно, состоится ли следующее заседание, будут ли присутствовать тогда все обвиняемые. При этом суд мне сказал, что выдаст справку, если я захочу выехать в регионы страны. Я думаю, что суд выполняет политический заказ и ограничивает мои права, как кандидата президенты Кыргызстана", - обратился к журналистам Равшан Джеенбеков.

Судебное заседание отложено на 23 декабря.

Стоит отметить, что сегодня же Бишкекский городской суд изменил меру пресечения еще одному кандидату в президенты, обвиняемому по ст. "Злоупотребление должностным положением", Курсану Асанову. В отношении него применена подписка о невыезде.


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URL: https://www.vb.kg/395225
Теги:
выборы, президент, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Арест, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков
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Сюжет: Выборы-2020 (198 материалов)
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