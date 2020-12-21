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Новый мутировавший штамм коронавируса распространяется быстрее первого

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- Виктория Гунгер
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Недавно выявленный в Британии мутировавший коронавирус распространяется быстрее, чем его предшественник. Кроме того мутация коронавируса, по информации ВОЗ, также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Власти ЮАР и Италии тоже сообщили о выявлении в стране нового штамма, пишет издание nuz.uz.

Почему вирус мутировал?

Когда человеческий организм вырабатывает антитела к конкретному вирусу, то он старается изменить свою оболочку, чтобы иммунные клетки в следующий раз его "не выявили". Чтобы выжить, вирус меняет свои внешние протеины и формирует новые штаммы.

Размножаться вирус может только в клетках организма, в которые ему удалось проникнуть. Если такая клетка оказывается во власти вируса, то он внедряет в нее свою генетическую информацию. После этого клетки зараженного организма начинают производить миллионы копий вируса. И вот, во время этого процесса неизбежно происходят микроскопические ошибки, и каждая из них немного изменяет генетический код вируса. Иными словами, вирус мутирует.

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает развитие у пациентов легочное заболевание COVID-19, как впрочем и все другие коронавирусы, относится к типу РНК-вирусов, мутирующих со скоростью примерно раз в месяц. Мутирует у этого коронавируса шиповидные отростки (спайковые белки), так хорошо всем известные по картинкам вируса, называемые иногда короной.

В конце концов - факт появления мутировавшего вируса не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Например, в Китае новый штамм коронавируса был выявлен около полугода назад. Летом видоизмененный коронавирус появился в Испании и после этого распространился на половине территории Европы. Вирусы мутируют постоянно. Но, как правило, их изменения имеют лишь минимальные последствия.

Более того, медики констатируют, что пациенты, заразившиеся видоизмененным коронавирусом, переносят заболевание в более мягкой форме. Очевидно, это связано с тем, что мутация вируса приводит к его ослаблению.

Помогут ли вакцины противостоять новому штамму коронавируса?

Великобритания стала первой западноевропейской страной, приступившей к массовой вакцинации против SARS-CoV-2. Тот факт, что в Англии был выявлен мутировавший коронавирус, не говорит о том, что прививка от него теперь станет неактуальной. Все разработанные к сегодняшнему дню вакцины кодируют информацию для спайковых белков коронавируса таким образом, что стимулируют иммунную систему пациента, даже в случае заражения новым штаммом вируса.

К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти иммунную защиту, ему требуется длинная серия мутаций.


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URL: https://www.vb.kg/395358
Теги:
ВОЗ, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (931 материалов)
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