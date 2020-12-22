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COVID-19: Кыргызстан получил мобильную лабораторию от России

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- Оксана Гут
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В Кыргызстан поступила мобильная лаборатория от России. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

"В рамках двухстороннего соглашения с Российской Федерацией, 8 декабря Кыргызстану вручили сертификат на получение мобильной лаборатории. Так, на сегодня у нас уже есть четыре такие лаборатории. Они оказывают поддержку в проведении диагностики коронавирусной инфекции в отдаленных регионах", - сказала Акматова.

Также, с ее слов, в рамках экстренного проекта по COVID было закуплено 19 санитарных авто. Все они переданы санэпидемстанциям регионов.


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URL: https://www.vb.kg/395407
Теги:
Минздрав, погибшие, Россия, Кыргызстан, больница, Помощь, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (935 материалов)
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