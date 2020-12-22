COVID-19: Кыргызстан получил мобильную лабораторию от России

В Кыргызстан поступила мобильная лаборатория от России. Об этом на брифинге сегодня сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

"В рамках двухстороннего соглашения с Российской Федерацией, 8 декабря Кыргызстану вручили сертификат на получение мобильной лаборатории. Так, на сегодня у нас уже есть четыре такие лаборатории. Они оказывают поддержку в проведении диагностики коронавирусной инфекции в отдаленных регионах", - сказала Акматова.

Также, с ее слов, в рамках экстренного проекта по COVID было закуплено 19 санитарных авто. Все они переданы санэпидемстанциям регионов.