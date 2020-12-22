Почему в Кыргызстане не создается агитгруппа за президентское правление?

В Кыргызстане в преддверии референдума по выбору формы правления официально начали свою работу две агитационные группы. Одна из них под председательством депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева намерена пропагандировать преимущества парламентаризма. Другая - во главе с гражданским активистом (бывшим членом политсовета "Реформы") Чынарбеком Шабдан уулу выступает против всех вариантов, представленных на референдуме.
Группа "За" (парламентская республика) под порядковым номером 1 зарегистрирована накануне Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР, согласно поданному 16 декабря заявлению.
Группа состоит из 13 человек:
Группа "Против" (против всех вариантов) подала заявление в ЦИК КР 18 декабря, состоит из 10 человек:
ЦИК приняла постановление, принимая во внимание решение Рабочей группы по приему и проверке заявлений о регистрации групп агитации на референдуме Кыргызской Республики, в целях обеспечения гарантий соблюдения и реализации конституционных прав участников референдума, руководствуясь статьей 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О референдуме Кыргызской Республики", пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".
Группы в поддержку президентской формы правления пока не создано. Интересно, почему? Ранее, к примеру, Дастан Бекешев выразил мнение, что никто из политиков не хочет публично защищать президентскую форму правления, понимая, что "придётся отвечать за дальнейшие события".
Напомним, 10 января 2021 года в один день с выборами президента Кыргызстана состоится референдум. Граждане должны будут проголосовать за один из предложенных вариантов формы правления в стране - президентскую или парламентскую. Либо поставить галочку в графе "против всех вариантов".