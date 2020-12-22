Почему в Кыргызстане не создается агитгруппа за президентское правление?

В Кыргызстане в преддверии референдума по выбору формы правления официально начали свою работу две агитационные группы. Одна из них под председательством депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева намерена пропагандировать преимущества парламентаризма. Другая - во главе с гражданским активистом (бывшим членом политсовета "Реформы") Чынарбеком Шабдан уулу выступает против всех вариантов, представленных на референдуме.

Группа "За" (парламентская республика) под порядковым номером 1 зарегистрирована накануне Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР, согласно поданному 16 декабря заявлению.

Группа состоит из 13 человек:

Бекешев Дастан Далабайевич (руководитель) Алагөз уулу Азамат Асанбек уулу Адилет Довлотов Бектур Сейитбекович Калдыбек кызы Батма Насыкулов Урмат Омургазиевич Рычкова Анна Петровна Сайтбурхан кызы Перизат Талантбек уулу Азамат Турарбеков Насип Турарбекович Турдубеков Улукбек Бактыбекович Шаршенова Айзада Туратбековна Эрдоолатов Мээрбек Мухтарович.

Группа "Против" (против всех вариантов) подала заявление в ЦИК КР 18 декабря, состоит из 10 человек:

Шабдан уулу Чынарбек (руководитель) Абадбек уулу Сагындык Джаныбаев Урмат Тимурович Джекшеев Азият Джыпарович Ибраев Кубанычбек Жыпарбекович Казакбаев Урматбек Абдыбекович Курманкожоев Султанбек Садырович Мукамбетов Таалайбек Байышбекович Рахманов Бексултан Элчибекович Сыдыгалиева Нурайым Жаныбековна.

ЦИК приняла постановление, принимая во внимание решение Рабочей группы по приему и проверке заявлений о регистрации групп агитации на референдуме Кыргызской Республики, в целях обеспечения гарантий соблюдения и реализации конституционных прав участников референдума, руководствуясь статьей 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О референдуме Кыргызской Республики", пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики".

Группы в поддержку президентской формы правления пока не создано. Интересно, почему? Ранее, к примеру, Дастан Бекешев выразил мнение, что никто из политиков не хочет публично защищать президентскую форму правления, понимая, что "придётся отвечать за дальнейшие события".

Напомним, 10 января 2021 года в один день с выборами президента Кыргызстана состоится референдум. Граждане должны будут проголосовать за один из предложенных вариантов формы правления в стране - президентскую или парламентскую. Либо поставить галочку в графе "против всех вариантов".