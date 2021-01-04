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За сутки в Кыргызстане зафиксировано 83 новых случая COVID-19

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- Екатерина Улитина
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За минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировано 83 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

За весь период в Республике выявлено 81 388 случаев заболевания.

  1. Бишкек - 33
  2. Ош - 1
  3. Чуйская область – 17
  4. Ошская область - 5
  5. Таласская область - 3
  6. Нарынская область - 5
  7. Иссык-Кульская область – 17
  8. Джалал-Абадская область– 1
  9. Баткенская область - 1

За сутки выздоровели 165 пациентов, за весь период 76 - 728.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 955 пациентов. Из них 55 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 249 - в тяжелом. 1424 человека получают лечение на дому.

За все время от коронавируса скончались 1360 человек, за минувшие сутки зафиксирована еще одна смерть.


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URL: https://www.vb.kg/395773
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (952 материалов)
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