За сутки в Кыргызстане зафиксировано 83 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировано 83 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
За весь период в Республике выявлено 81 388 случаев заболевания.
За сутки выздоровели 165 пациентов, за весь период 76 - 728.
В настоящее время на стационарном лечении находятся 955 пациентов. Из них 55 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 249 - в тяжелом. 1424 человека получают лечение на дому.
За все время от коронавируса скончались 1360 человек, за минувшие сутки зафиксирована еще одна смерть.