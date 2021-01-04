За сутки в Кыргызстане зафиксировано 83 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировано 83 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

За весь период в Республике выявлено 81 388 случаев заболевания.

Бишкек - 33 Ош - 1 Чуйская область – 17 Ошская область - 5 Таласская область - 3 Нарынская область - 5 Иссык-Кульская область – 17 Джалал-Абадская область– 1 Баткенская область - 1

За сутки выздоровели 165 пациентов, за весь период 76 - 728.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 955 пациентов. Из них 55 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 249 - в тяжелом. 1424 человека получают лечение на дому.

За все время от коронавируса скончались 1360 человек, за минувшие сутки зафиксирована еще одна смерть.