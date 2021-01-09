В Кыргызстане за сутки выявлено 147 новых случаев COVID-19. Скончались двое

За минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировано 147 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
Больше всего новых случаев выявлено в Бишкеке:
За все время было выявлено 82 138 случаев коронавирусной инфекции.
За сутки выздоровели 204 пациента с диагнозом COVID-19.
В настоящее время на стационарном лечении находятся 862 человека, из них 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 53 - в крайне тяжелом. Еще 1232 пациента получают лечение амбулаторно.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались две человека - в Бишкеке и в Таласской области. За все время от заболевания умерли 1367 пациентов.