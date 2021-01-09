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В Кыргызстане за сутки выявлено 147 новых случаев COVID-19. Скончались двое

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- Екатерина Улитина
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За минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировано 147 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

Больше всего новых случаев выявлено в Бишкеке:

  1. Бишкек - 70
  2. Ош - 3
  3. Чуйская область – 38
  4. Ошская область - 5
  5. Таласская область - 0
  6. Нарынская область - 4
  7. Иссык-Кульская область – 21
  8. Джалал-Абадская область– 1
  9. Баткенская область - 5

За все время было выявлено 82 138 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели 204 пациента с диагнозом COVID-19.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 862 человека, из них 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 53 - в крайне тяжелом. Еще 1232 пациента получают лечение амбулаторно.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались две человека - в Бишкеке и в Таласской области. За все время от заболевания умерли 1367 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/395943
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (961 материалов)
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