В Кыргызстане за сутки выявлено 147 новых случаев COVID-19. Скончались двое

За минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировано 147 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

Больше всего новых случаев выявлено в Бишкеке:

Бишкек - 70 Ош - 3 Чуйская область – 38 Ошская область - 5 Таласская область - 0 Нарынская область - 4 Иссык-Кульская область – 21 Джалал-Абадская область– 1 Баткенская область - 5

За все время было выявлено 82 138 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели 204 пациента с диагнозом COVID-19.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 862 человека, из них 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 53 - в крайне тяжелом. Еще 1232 пациента получают лечение амбулаторно.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались две человека - в Бишкеке и в Таласской области. За все время от заболевания умерли 1367 пациентов.