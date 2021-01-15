"Яйца курицу не учат". Коллектив ОГМУ против назначения Самары Каримовой

Коллектив Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы протестует против назначения эстрадной певицы Самары Каримовой директором. Соответствующее видео и письменное обращение распространяется в соцсетях.

"У нас в Ошском Государственном музыкальном училище им. Ниязалы произошла ситуация из неприятнейших - назначили директором Самару Каримову, человека без соответствующего образования (3 курс техникума культуры, заочно в г. Джалал-Абад). В нашей организации работают педагоги, которые проучились 7 классов музыкальной школы, 4 курса музыкального училища, 5 лет консерватории, а также 2 года аспирантуры, итого получавшие 18 лет образование педагоги будут работать под руководством выше сказанного руководителя? Это все равно, что яйцо учит курицу, для сравнения", - публикует заявление коллектива популярный аккаунт в соцсетях bezpredelkg.

Сотрудники музыкальной школы рассказали, что Самара Каримова со своим супругом 14 января практически ворвалась на педагогическое собрание, требуя нынешнего директора освободить кресло. При этом приказ Минкультуры о ее назначении, по их данным, вышел только 15 января.

"Узнав об этом приказе, коллектив единогласно высказался против этого назначения, т.к. ее уровень образования не соответствует критериям руководителя (нет высшего консерваторского образования и педагогического опыта). Наши почтенные учителя старшего поколения попросили ее отказаться от этого руководства, объяснив ей в чем причина. (...) Она говорит высокие слова, что хочет помочь подняться культуре Кыргызстана, на что ей коллектив сказал - помогай, пожалуйста, как спонсор или меценат, благотворительные концерты организовывай, не обязательно быть директором, можешь частный музыкальный центр открыть и воспитывать юных талантов, но причина видимо именно в директорстве ОГМУ!", - предположили педагоги.

Коллектив училища высказал свое огорчение, что "верхи" так наплевательски относятся к духовному, культурному, профессиональному заведению, где выпускались знаменитые певцы как Керим Турапов, Жамиля Раимбекова, Заира Раимбекова, Замира Мавлянова, композитор Бодров, виолончелист Баев, флейтист Нурсултан Мадаминов и многие другие инструменталисты.

"Коллектив просит министерство пересмотреть приказ о назначении Самары Каримовой и отменить его, с глубоким уважением надеемся на компетентность", - заключили сотрудники музыкального училища.

Напомним, певица Самара Каримова была ранее - 30 октября 2018 года - назначена директором Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы. 1 ноября министр культуры Азамат Жамангулов отменил этот приказ, заявив, что он был подписан незаконно статс-секретарем ведомства (за что тот, к слову, получил выговор). Сама Каримова тогда написала в соцсетях, что ее "маленькая должность не давала многим людям покоя. А некоторым высокопоставленным чиновникам это мешало даже жить". Интересно, что певица оспаривала свое "увольнение" в суде и выиграла иск спустя два года после события. И, как раз, после снятия с должности главы Минкульта Азамата Жаманкулова в пользу Нуржигита Кадырбекова.