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В 2020 году смертность от пневмонии выросла более чем в два раза

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- Екатерина Улитина
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В 2020 году смертность от пневмонии в Кыргызстане увеличилась в 2,4 раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального статистического комитета.

"В январе-ноябре 2020 года, по оперативным данным Министерства здравоохранения

Кыргызской Республики, зарегистрировано 35 тыс. случаев заболеваний пневмонией, против 29 тыс. случаев в соответствующем периоде 2019 года, или на 23 процента больше", - говорится в сообщении Нацстаткома.

Наибольшее увеличение заболеваемости пневмонией по сравнению с январем-ноябрем прошлого года отмечалось в Иссык-Кульской области – в 2,2 раза, г. Бишкек - в 1,8 раза, а также Чуйской области – в 1,5 раза.

За 11 месяцев прошлого года зарегистрировано около 28 тыс. обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания коронавирусной инфекцией. Чаще всего за помощью обращались жители Бишкека - 29 процентов, Ошской области - 21 процент, Чуйской области - 14 процентов и Джалал-Абадской области - 12 процентов. В стационары за 11 месяцев прошлого года поступило около 47 тысяч заболевших, наибольшая доля которых пришлась на Ошскую область - 16 процентов, Джалал-Абадскую область - 14 процентов и Чуйскую область – 11 процентов.

По данным Государственной регистрационной службы, за 11 месяцев 2019 года от пневмонии умерло 533 человека, что в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания составило 32 процента. За этот же период 2020 года число умерших от пневмонии достигло 1 287 человек, или 52 процента.

При этом, если в январе-ноябре 2019 года на 100 тыс. населения насчитывалось 9 умерших от пневмонии, то в январе-ноябре 2020 года – 21 умерший, или в 2,4 раза больше.

От коронавирусной инфекции (COVID-19) за 11 месяцев 2020 года скончалось 2 102 человека, или 35 умерших на 100 тыс. населения.


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URL: https://www.vb.kg/396325
Теги:
смертность, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (984 материалов)
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