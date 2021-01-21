В Кыргызстане вакцинация начнется не раньше июня - Сурабалдиева

Вакцинация от коронавируса в Кыргызстане начнется не раньше июня 2021 года. Об этом в своем аккаунте в Твиттере написала вице-премьер-министр по социальным вопросам Эльвира Сурабалдиева.

"Министерство здравоохранения посчитало нерациональным закупать холодильные установки (-70С), на 2 млн$", - написала она.

Сурабалдиева отметила, что ожидается еще семь предложений по другим вакцинам. Однако до июня 2021 года вакцинации от коронавируса не будет.

Замминистра здравоохранения Бакыт Джангазиев также прокомментировал тему вакцины. Он отметил, что никто не отказывался от 1.2 млн вакцин Pfizer.

"Была предложена вакцина Pfizer в рамках "первой волны" поставок для 0.25% населения (примерно 15 тыс. чел или 30 тыс. доз) Необходимо иметь сверххолодовую цепь (минус 70) В стране 79% холодового оборудования рассчитаны на +2+8 гр", - написал замминистра.

Отметим, в Кыргызстане активно обсуждают поставки вакцины от коронавируса. Ранее республика отказалась от вакцины Pfizer, так как в стране нет нужных для ее хранения холодильников, так же большие затраты понадобятся для покупки расходных материалов.