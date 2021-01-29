Режим локдауна. Как в мире борются с мутировавшим коронавирусом

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 101 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 73 млн пациентов. Мировые государства продолжают бороться с вирусом посредством режима локдауна и закрытия границ.

Подробнее о введенных ограничениях на 28 января в странах ближнего и дальнего зарубежья в следующей подборке:

Правительство Дании продлило действие режима локдауна еще на месяц, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Это означает, что школы, рестораны, бары и большинство магазинов в стране останутся закрытыми как минимум до 28 февраля. По словам Фредериксен, единственное послабление может быть введено для учеников младших классов, однако решение на сей счет примут не раньше будущей недели. Продление локдауна вызвано тем, что в середине января в Дании был зафиксирован первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который ранее обнаружили в ЮАР.

По информации немецкого таблоида Bild, правительство Германии намерено сократить объем пассажирских авиаперевозок. Газета сообщает, что разработкой соответствующего проекта уже занимается министерство внутренних дел ФРГ. Причиной издание называет быстро распространяющиеся варианты мутировавшего коронавируса. По данным Bild, первые рейсы из стран, отнесенных к зонам повышенного риска, в первую очередь из Великобритании, ЮАР, Бразилии и Португалии будут сокращены или отменены уже на следующей неделе. Газета не исключает, что ограничения воздушного сообщения также могут коснуться Нидерландов и Дании.

Власти германской федеральной земли Баден-Вюртемберг решили отсрочить до 14 февраля открытие детских садов и начальных школ из-за выявления новой мутации вируса в дошкольном учреждении во Фрайбурге. Эта вспышка привела к заражению как минимум 18 детей и воспитателей.

Португальцам запретили в ближайшие 14 дней покидать пределы страны. Из-за резко возросшего в этой стране числа заражений SARS-CoV-2 возобновляет контроль на границе с Испанией. Кроме того, жителям Португалии запрещено в течение ближайших двух недель выезжать за ее пределы, сообщила министр Кабинета министров и административной модернизации Мария Виейра да Силва.

Действующий во Франции комендантский час не является достаточной мерой в борьбе с распространением новых вариантов вируса, признал министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран.

Пандемия повлияла на расписание чемпионата "Формулы Е". Отменен этап в Париже, запланированный на 24 апреля.

Торговые центры в Польше, закрытые с конца декабря, с 1 февраля вновь смогут принимать посетителей с соблюдением необходимых мер предосторожности, сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский. По его словам, ситуация с распространением инфекции в стране стабилизировалась, однако необходимо принимать во внимание высокое число заражений в других европейских странах и новые варианты вируса.

Венгрия продлевает до 1 марта действие локдауна, вступившего в силу в начале ноября, сообщил глава канцелярии премьер-министра. Ожидалось, что от мер, включающих комендантский час в ночное время и закрытие большинства магазинов, откажутся 1 февраля.

Из-за южноафриканского варианта мутировавшего коронавируса Австралия приостанавливает въезд из Новой Зеландии без карантина еще на трое суток. Власти объясняют эту меру необходимостью защитить население от более заразной разновидности вируса.

В Словакии завершено массовое экспресс-тестирование на коронавирус, в котором участвовали 2,95 миллиона жителей страны. Те жители страны, которые не имеют на руках документ об отрицательном результате теста, не смогут выйти на работу до 7 февраля.

Власти Ирландии продлили локдаун в стране до 5 марта. Кроме того, впервые с начала пандемии в Ирландии вводится обязательный карантин для въезжающих в страну, который они могут провести дома или в месте по выбору. Приезжающие из Бразилии и ЮАР обязаны отправиться на самоизоляцию в специально отведенные властями помещения.

Израиль ранее временно закрыл международный аэропорт Бен Гурион под Тель-Авивом и три пограничных перехода на границах с Египтом и Иорданией. Цель мер - пресечь дальнейшее распространение новых мутаций коронавируса.

Источник: DW