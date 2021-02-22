Арест Матраимова. Чем дело кончится, и при чем здесь внешние игроки

Таких дельцов как Райымбек Матраимов в Кыргызстане десятки. Об этом VB.KG по поводу ареста бывшего замглавы Государственной таможенной службы заявил доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев.

"Ввиду того, что Райыма Ысмаилова, в недавнем прошлом Матраимова, последние пару лет регулярно и весьма часто упоминали в прессе, даже попал в список Магнитского, он стал символом непобедимости мафии. Поэтому Райым на слуху, общество реагирует на все, что с ним связано. Однако считаю, что таких как он - дельцов - десятки в стране. Надо и им воздать должное. Райыма Матраимова демонизировали. Поэтому к ним ко всем должны применяться единые меры ответственности без исключения", - сказал Осмоналиев.

Само дело Матраимова он назвал непредсказуемым. При этом, юрист похвалил работу ГКНБ и ее главы Камчыбека Ташиева.

А политолог Марс Сариев высказал мнение, что не задержать Райымбека Матраимова нынешние власти не могли.

"Ведь Садыр Жапаров еще не будучи президентом обещал народу посадить его. Это заявление главы государства целенаправленно раскручивалось в соцсетях последние дни, создавая накал в обществе. И, по всей видимости, не только ради борьбы с коррупцией", - говорит эксперт.

Райымбек Матраимов, считает Сариев, отлично вписался в чей-то многослойный сценарий по дестабилизации ситуации в стране. Вопрос, что к его аресту кыргызстанских властей подталкивали внешние игроки, имеет под собой основания. Политолог привел в пример заявление посольства США в КР относительно дела экс-замглавы ГТС и включение его в список Магнитского.

"Они ожидали этого, но только при Жээнбекове (Сооронбай Жээнбеков - ред.), потому что он не подписывал соглашение с США. С Жапаровым (Садыр Жапаров - ред.) тоже это соглашение провисает. Поэтому перед приездом в Москву и был разыгран этот многослойный сценарий по дестабилизации. Смотрите, если не срабатывает исламская карта (по отставке муфтия и причастности к этому президента), то идет вторая: по вектору север-юг - это арест Райымбека Матраимова. Кара-Суу уже выходит на митинги, ни их уровне он благодетель, там много сторонников и опять же "родовая сеть". А потом, старая номенклатура уже формируется, и еще одна карта - удар по российским бизнесменам ("Спекулянт"), расследование о серых схемах в "Кыргыз темир жолу". Да, там есть схемы, вроде все против коррупции, но цель всего этого разоблачения другая. В итоге мы имеем крупного проектировщика дестабилизации. И я сомневаюсь, что это наш доморощенный проектировщик, значит есть внешний игрок", - рассуждает Марс Сариев.

Цель всего этого сценария, уверен эксперт, создание хаоса в стране, которое на руку внешним игрокам:

"Если начнется здесь дестабилизация, то вылезут подпольные террористические ячейки. А это уже чревато дестабилизацией во всей Центральной Азии", - сказал он.

По мнению политолога, весной Кыргызстан может ждать очередное политическое потрясение. И на ход событий уже вряд ли может повлиять привлечение к ответственности Райымбека Матраимова, который в некотором роде уже стал для многих олицетворением коррупции.

"Сейчас власти находятся в патовой ситуации. Если в деле Матраимова они пойдут до конца, то его сторонники не остановятся. У них сознание корпоративное и финансов много. Плюс к ним примкнут и другие кластеры, которые я назвал выше. Если же прекратят дело, то и так говорят, что это спектакль, второй акт марлезонского балета - это будет полное падение рейтинга власти. Это о чем говорит? Что с нашими политиками как с начинающими шахматистами играют гроссмейстеры", - заключил эксперт.