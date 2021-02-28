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Владимир Путин признал выбор кыргызского народа

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- Анвар Ажиев
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Визит президента Садыра Жапарова в Москву называли "смотринами". Однако, уровень российских встреч главы государства и результаты этой поездки свидетельствуют о том, что она была вовсе не ознакомительной.

"Смотринами" визит Жапарова в Россию окрестил российский "Коммерсант". К такому выводу журналисты издания пришли со ссылкой на "собственные данные" и на программу встреч президента КР в Москве.

С подобной точкой зрения можно было бы согласиться, поскольку Садыр Жапаров до определенного момента был для российских властей не просто "темной лошадкой", а совершенно неизвестной персоной. Но по факту этап знакомства с ним россияне прошли еще в октябре, когда в нашу страну для встречи с Сооронбаем Жээнбековым прилетал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. В той памятной встрече в статусе премьер-министра участвовал и Садыр Жапаров.

Так что воспринимать нынешнюю поездку Садыра Жапарова в Москву, как "смотрины" неправильно. А если учесть, что дальше предстоят визиты в Казахстан, Узбекистан и, скорее всего, в Турцию и Китай, то поездку главы государства в Россию вполне можно оценивать, как первый шаг к его вступлению в клуб президентов-тяжеловесов.

Надо отметить, что визит этот, несмотря на многочисленность делегации, прошел безо всяких накладок.

Помните, как в прошлом году Сооронбай Жээнбеков впустую слетал на военный парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Он вернулся несолоно хлебавши по причине того, что у членов его команды тогда обнаружили коронавирус.

На этот раз все прошло без сучка, без задоринки – отлично сработали сотрудники аппарата президента, готовившие делегацию к визиту.

Пока самолет с кыргызской делегацией летел в Россию, в Бишкеке многие задавались вопросом: а состоится ли личная встреча глав государств? Оппозиционеры сильно сомневались, что да. В качестве одной из причин для отказа называли то, что у нашего нынешнего президента в российской верхушке личных знакомств не имеется. Таких, например, какими козырял в свое время бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Отсутствие друзей из числа российской элиты или каких-либо иных посредников никак не помешало Садыру Жапарову достойно провести все встречи – по-деловому, без панибратства и, тем более, вассальской суеты. И, если судить по языку тела Владимира Путина на встрече с нашим президентом, такой стиль общения импонировал российскому лидеру.

К слову, лояльно к нашему президенту отнеслась и российская пресса. В отличие от того же Александра Лукашенко, которого журналисты просто "растерзали".

Любопытно, что визит Садыра Жапарова до сих пор никак не прокомментировал главный московский эксперт по Кыргызстану и Центральной Азии Аркадий Дубнов, чьи резкие и нередко язвительные высказывания так любят публиковать некоторые наши издания.

Очевидно, что в Кремле серьезно относятся к новому президенту КР, намерены работать с ним дальше и верят, что он в состоянии удержать общественно-политическую ситуацию в республике под контролем. В противном случае наши стратегические партнеры могли бы отложить визит до апреля, когда в стране пройдут выборы и, предварительно, референдум по новой Конституции.

Причем для того, чтобы перенести визит Москве не пришлось бы даже искать формального предлога – во время пандемии коронавирусной инфекции всегда можно сослаться на нежелательность личных встреч из санитарно-эпидемиологических соображений.


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URL: https://www.vb.kg/397864
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, Садыр Жапаров, визит, Конституция, президент, Россия, Москва, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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