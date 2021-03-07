Борьба с коррупцией: кого ГКНБ задерживал в последние пять месяцев

С прошлого октября Госкомитет национальной безопасности ударно трудится на ниве борьбы с коррупцией. Менее чем за пять месяцев (с середины октября) чекисты произвели около шестидесяти задержаний. Под стражу брали чиновников разных рангов из разных ведомство, милиционеров, судей и членов ОПГ.

VB.KG решил напомнить читателями, какие известные фамилии оказались в списке арестантов в связи с делами, связанными с коррупцией, взяточничеством, злоупотреблением служебным положением и незаконным обогащением.

Судейский клуб

6 ноября 2020 года ГКНБ задержал бывшую судью Первомайского районного суда Бишкека Аиду Тилекееву. Ее водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Она проходит обвиняемой по уголовному делу о коррупции и утечке информации при разработке автоматизированной информационной системы "Местный суд".

15 декабря 2020 года под стражу взяли судью судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР Камиля Осмоналиева. Его арестовали по подозрению в незаконном обогащении. Не имея соответствующих источников дохода, судья приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса.

24 декабря 2020 года выяснилось, что в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он заявил, что у следствия достаточно доказательств ее вины.

11 января стало известно, что в Кыргызстане еще один судья Верховного суда подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, судья судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Б.Д.С. скрыла в декларации многочисленные объекты имущества, в том числе более 20 квартир в элитных домах от ведущих строительных компаний, а также недвижимость в престижных пансионатах на Иссык-Куле и машины люкс-класса.

СМИ решили, что судя по инициалам подозреваемой, озвученным спецслужбами, речь идет о Боронбаевой Дильфузе Салимовне.

Среди авторитетов

22 октября 2020 года в одном из столичных спорт-клубов по подозрению в создании преступной группировки был задержан вор в законе Камчы Кольбаев.

На это событие отреагировали в посольстве США в КР. На странице ведомства в Twitter появилось сообщение о том, что "США выражают надежду, что правительство Кыргызстана привлечет к ответственности и будет содержать под стражей этого опасного криминального лидера в интересах общественной безопасности".

Напомним, по данным США, Камчыбек Кольбаев входит в семерку главных воров в законе из стран СНГ, образующих "верхушку" гипотетической преступной организации Brothers' Circle ("Братский круг").

В конце февраля появилась информация о том, что США предлагают вознаграждение в 1 миллион долларов за сведения, разоблачающие преступную группировку кримавторитета. Сейчас, кстати, власти Соединенных Штатов повысили ставки – готовы дать 5 миллионов долларов за такую информацию. Это произошло после того как 2 марта судебная коллегия Бишкекского городского суда изменила Кольбаеву меру пресечения на подписку о невыезде.

С ареста Камчыбека Кольбаева борьба с бандитизмом только началась. 21 ноября 2020 года сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач. Он подозревается "в совершении ряда преступлений на территории Кыргызстана, имеет непосредственное отношение к фактам перестрелок в Джалал-Абадской области и другим резонансным криминальным разборкам".

20 января СМИ сообщили о том, что под стражу взят Мурсалым Умырзаков - криминальный авторитет по прозвищу Карышкыр.

22 января на Иссык-Куле был задержан кримавторитет по кличке Ботош, состоящий в преступной группировке Камчы Кольбаева. Операция по его поимке проводилась совместно с МВД.

А вот кримавторитет Кадырбек Досонов по прозвищу Дженго сам явился в ГКНБ. Во всяком случае так журналистам 11 февраля сказала его адвокат. Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления.

Отметим, что Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.

1 марта чекисты задержали в Бишкеке активного члена ОПГ Улана Барчакеева по прозвищу Улан Узун. Его доставили в ГКНБ для следственных действий с его участием. Возбуждено уголовное дело по фактам противоправной деятельности.

В силовом блоке

28 октября 2020 года по подозрению в коррупции задержан замначальника ГУОБДД МВД Нур Сатыбалдиев. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

11 ноября 2020 года ГКНБ задержали прокурора Аламединского района Эдиля Стакеева и его заместителя Акылбека Мойдунова по подозрению в вымогательстве взятки.

В тот же день сотрудники АКС ГКНБ в Сузакском районе Джалал-Абадской области задержали милиционера, вымогавшего 1 тысячу долларов за прекращение уголовного преследования.

Также 11 ноября 2020 года по факту возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения задержан старший прокурор отдела прокуратуры Ошской области Улукбек Омурзаков.

13 ноября 2020 года оперуполномоченный УВД Ленинского района Бишкека задержан сотрудниками ГКНБ за вымогательство взятки. Милиционер требовал 100 тысяч сомов, чтобы прекратить досудебное производство по одному из дел.

26 декабря 2020 года в Бишкеке задержан начальник УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов.

Из коридоров власти

11 ноября 2020 года В пресс-центре Госкомитета нацбезопасности официально подтвердили, что задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ бывший руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев.

24 ноября 2020 года по факту злоупотребления должностным положением задержан полномочный представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев. Его заподозрили в злоупотреблении своим служебным положением.

27 января в ИВС СИЗО ГКНБ был водворен бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он подозревается в передаче дополнительных территорий ЗАО "Кумтор Голд Компани", а также в том, что, работая на госслужбе, неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы. Для их легализации покупал дорогостоящие машины и недвижимость на территории Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов.

30 января по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере задержан заведующий отделом информационной политики аппарата президента (на тот момент) Нургазы Анаркулов.

16 января депутата ЖК Дуйшона Торокулова задержан в городе Оше в рамках дела, зарегистрированного по статье "коррупция".

4 февраля под стражу был взят депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев. Его подозревают в коррупции.

К слову, недавно стало известно, что Антикоррупционная служба ГКНБ начала досудебное производство в отношении депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева по факту незаконного обогащения.

ГКНБ сообщает, что Алиярбек Абжалиев, являясь депутатом ЖК и используя свои родственные отношения с экс-президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, активно лоббировал интересы частных структур в ущерб интересам государства. Следствие установило, что Абжалиев приобретал имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами работающего на государственных должностях человека. Речь идет о более 20 элитных квартирах, жилых домах в VIP-городках Бишкека, пансионате в Иссык-Кульской области, земельных участках на территории Иссык-Кульской и Чуйской областей, а также недвижимости в Турции и ОАЭ.

Дважды арестант

20 октября 2020 года в Бишкеке по факту коррупции в таможенных органах КР был задержан экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов.

К слову, в тот же день под стражу были взяты бывший зампредседателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев (его водворили в СИЗО ГКНБ) и экс-директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбек Джунушев. Последнего взяли "в рамках плановых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в системе государственного архитектурно-строительного надзора".

Первомайский районный суд Бишкека вынес меру пресечения бывшему зампреду таможни Райымбеку Матраимову в день ареста. Его отпустили из зала заседаний под подписку о невыезде сроком на два месяца. Также Матраимов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, в рамках которой он должен был возместить ущерб от своих преступных действий в размере 2 млрд сомов.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Но уже 18 февраля экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали опять. На этот раз по факту легализации (отмывания) преступных доходов.