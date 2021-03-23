Год в режиме карантина. Как инфекционка в Бишкеке борется с коронавирусом

Ровно год назад сотрудники сотрудники Республиканской клинической инфекционной больницы работают в карантинном режиме. До сих пор врачи, которые работают с инфецированными COVID-19 находятся на казарменном положении и живут в больнице.

18 марта 2020 года в Республикансткую инфекционную больницу был госпитализирован первый заболевший. Пациент вернулся из малого хаджа в Саудовской Аравии, а вскоре у него подтвердился диагноз.

С того дня, через руки медиков инфекционки прошло более 6 тысяч больных. В том числе новорожденные дети и старики. Самому пожилому пациенту был 101 год. В пик заболеваемости, врачи, сестры и санитарки три месяца не выходили из больницы и вели непрекращающуюся борьбу за жизни пациентов. Выздоровление каждого человека было победой и праздником, но спасти удавалось не всех. Люди умирали, и медики даже с огромным опытом впадали в депрессию, чувствуя свое бессилия, но продолжали бороться. Даже когда сами теряли близких, медики продолжали лечить пациентов. Одна из сотрудниц после похорон матери, в тот же день вернулась к пациентам, потому что не хватало людей.

"В трудное время не только для медицинских работников но и для народа Кыргызстана чувствовали поддержку и защиту со стороны народа, Правительства и государства. Нам была оказана гуманитарная помощь не только питанием но и СИЗ

Ситуация во всем мире до сих пор остается очень сложной, тут уже как на войне нужно принимать быстрые решения и делать свою работу. Мы стараемся так организовать нашу работу, чтобы все сделать правильно и помочь нашим пациентам", - пишут в своем обращении медики инфекционки.

Во время эпидемии многие из них сами заразились, точно также как и все испытали на себе все сложности того периода. Сегодня они призывают кыргызстанцев соблюдать меры предосторожности - носить медицинские маски, обрабатывать руки спиртосодержащими растворами или мыть их с мылом. Эти несложные правила помогут не допустить повторения вспышки болезни.

Сегодня РКИБ продолжает работать в особом режиме, готова для приема, обследования и лечения в случае подъёма поступления больных