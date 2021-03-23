Погода
$ 84.74 - 84.87
€ 100.65 - 101.92

Год в режиме карантина. Как инфекционка в Бишкеке борется с коронавирусом

222  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ровно год назад сотрудники сотрудники Республиканской клинической инфекционной больницы работают в карантинном режиме. До сих пор врачи, которые работают с инфецированными COVID-19 находятся на казарменном положении и живут в больнице.

18 марта 2020 года в Республикансткую инфекционную больницу был госпитализирован первый заболевший. Пациент вернулся из малого хаджа в Саудовской Аравии, а вскоре у него подтвердился диагноз.

С того дня, через руки медиков инфекционки прошло более 6 тысяч больных. В том числе новорожденные дети и старики. Самому пожилому пациенту был 101 год. В пик заболеваемости, врачи, сестры и санитарки три месяца не выходили из больницы и вели непрекращающуюся борьбу за жизни пациентов. Выздоровление каждого человека было победой и праздником, но спасти удавалось не всех. Люди умирали, и медики даже с огромным опытом впадали в депрессию, чувствуя свое бессилия, но продолжали бороться. Даже когда сами теряли близких, медики продолжали лечить пациентов. Одна из сотрудниц после похорон матери, в тот же день вернулась к пациентам, потому что не хватало людей.

"В трудное время не только для медицинских работников но и для народа Кыргызстана чувствовали поддержку и защиту со стороны народа, Правительства и государства. Нам была оказана гуманитарная помощь не только питанием но и СИЗ

Ситуация во всем мире до сих пор остается очень сложной, тут уже как на войне нужно принимать быстрые решения и делать свою работу. Мы стараемся так организовать нашу работу, чтобы все сделать правильно и помочь нашим пациентам", - пишут в своем обращении медики инфекционки.

Во время эпидемии многие из них сами заразились, точно также как и все испытали на себе все сложности того периода. Сегодня они призывают кыргызстанцев соблюдать меры предосторожности - носить медицинские маски, обрабатывать руки спиртосодержащими растворами или мыть их с мылом. Эти несложные правила помогут не допустить повторения вспышки болезни.

Сегодня РКИБ продолжает работать в особом режиме, готова для приема, обследования и лечения в случае подъёма поступления больных


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398697
Теги:
Кыргызстан, больница, Инфекция, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1102 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  