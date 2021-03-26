Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 100.65 - 101.92

Как будут учиться бишкекские школьники в четвертой четверти?

255  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В четвертой четверти не планируется вносить изменения по форме обучения школьников. Классы, которым ранее было позволено учиться онлайн вновь вернутся за парты, остальные параллели продолжат обучение онлайн. Об этом в ходе брифинга рассказала начальник управления образования Эльмира Иманалиева.

- Мы планируем открыть школы в том же режиме: семь параллелей будут учиться офлайн. Онлайн продолжат учиться еще четыре параллели. Последующие 2-3 недели покажут динамику эпидситуации, и мы будем рассматривать вопрос по другим параллелям, - сказала Иманалиева.

Таким образом, к офлайн обучению с 1 апреля вернутся все классы, кроме 6, 7, 8 и 10-х.

Отметим, из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, многие родители сообщили, что администрация школ предупредила их о возможном переводе на онлайн обучение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398838
Теги:
мэрия, школа, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1116 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  