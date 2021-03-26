Как будут учиться бишкекские школьники в четвертой четверти?

В четвертой четверти не планируется вносить изменения по форме обучения школьников. Классы, которым ранее было позволено учиться онлайн вновь вернутся за парты, остальные параллели продолжат обучение онлайн. Об этом в ходе брифинга рассказала начальник управления образования Эльмира Иманалиева.

- Мы планируем открыть школы в том же режиме: семь параллелей будут учиться офлайн. Онлайн продолжат учиться еще четыре параллели. Последующие 2-3 недели покажут динамику эпидситуации, и мы будем рассматривать вопрос по другим параллелям, - сказала Иманалиева.

Таким образом, к офлайн обучению с 1 апреля вернутся все классы, кроме 6, 7, 8 и 10-х.

Отметим, из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, многие родители сообщили, что администрация школ предупредила их о возможном переводе на онлайн обучение.