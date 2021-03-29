В Кыргызстане на 29 марта зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 53
Ош - 1
Чуйская область – 11
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 88 163 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 53 человека:
Бишкек – 31
Ош –2
Чуйская область – 7
Ошская область – 8
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 84 653 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1645.