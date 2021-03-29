В Кыргызстане на 29 марта зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 53

Ош - 1

Чуйская область – 11

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 88 163 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 53 человека:

Бишкек – 31

Ош –2

Чуйская область – 7

Ошская область – 8

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 84 653 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1645.