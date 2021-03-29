Кыргызстан ожидает поставок 500 тыс доз российских вакцин "Спутник V" в мае

Кыргызстан ожидает поставок 500 тысяч доз российских вакцин "Спутник V" в мае-июне. Об этом на брифинге 29 марта сказал министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в ходе встречи с министром здравоохранения России было отмечено, что вопрос о предоставлении вакцины решается на уровне президентов.

"Садыр Жапаров находясь с рабочим визитом в России поднял вопрос о вакцине. Была достигнута договоренность о поставке 500 тысяч доз вакцины "Спутник V". Мы их ожидаем в ближайшее время в мае-июне", - сообщил Бейшеналиев.

Глава Минздрава КР подчеркнул, что коронавирус можно победить лишь вакцинировав большинство населения страны.

По данным ведомства, на сегодня в Кыргызстане не зарегистрировано мутировавших штаммов COVID-19.