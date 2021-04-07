В Кыргызстане на 7 апреля зарегистрирован 161 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 97
г. Ош - 6
Чуйская область – 46
Ошская область - 0
Таласская область - 3
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 89 438 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 108 человек:
Бишкек – 67
г. Ош –0
Чуйская область – 32
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область –2
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровели 85 496 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4967.