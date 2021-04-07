В Кыргызстане на 7 апреля зарегистрирован 161 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 97

г. Ош - 6

Чуйская область – 46

Ошская область - 0

Таласская область - 3

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 89 438 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 108 человек:

Бишкек – 67

г. Ош –0

Чуйская область – 32

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область –2

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровели 85 496 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4967.