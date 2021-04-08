В Кыргызстане на 8 апреля зарегистрировано 222 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 183

г. Ош - 4

Чуйская область – 24

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область– 4

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились 89 660 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 111 человек:

Бишкек – 69

г. Ош – 1

Чуйская область – 33

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 85 607 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3924.