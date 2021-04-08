В Кыргызстане на 8 апреля зарегистрировано 222 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 183
г. Ош - 4
Чуйская область – 24
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область– 4
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились 89 660 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 111 человек:
Бишкек – 69
г. Ош – 1
Чуйская область – 33
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 85 607 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3924.