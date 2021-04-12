Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

В Кыргызстане на 12 апреля зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19

258  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 12 апреля зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 107

Ош - 2

Чуйская область – 25

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 90 372 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 103 человека:

Бишкек – 66

Ош –5

Чуйская область – 29

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 86 028 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3088.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399523
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1165 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  