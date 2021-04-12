В Кыргызстане на 12 апреля зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 107

Ош - 2

Чуйская область – 25

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 90 372 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 103 человека:

Бишкек – 66

Ош –5

Чуйская область – 29

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 86 028 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3088.