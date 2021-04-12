В Кыргызстане на 12 апреля зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 107
Ош - 2
Чуйская область – 25
Ошская область - 1
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область– 3
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 90 372 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 103 человека:
Бишкек – 66
Ош –5
Чуйская область – 29
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 86 028 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3088.