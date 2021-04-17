В Бишкеке еще три школы переводят на онлайн-обучение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Для безопасности детей и педагогов, ещё три школы временно переходят на онлайн-обучение - школы №24, №17 и №67.

В школе №24 у двоих учеников 4 и 9 классов подтверждён КОВИД-19, заразились в семье.

В школе №17 два ученика 3 и 4 классов заразились ковид-19 от родственников.

В школе №67 заболел один учитель.

Отметим, в столице уже закрыты на карантин 8 школ: 28, 52, 32, 67, 10, 35, 13, 26, 63.

На дистанционном обучении находятся два садика: №12, №93.

Кроме того, в 19 школах зарегистрированы случаи КОВИД-19, там школы продолжают работу, на онлайн перешли 26 классов.

Полный переход на онлайн зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, окончательное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН.

Напомним, 14 апреля столичные образовательные организации возобновили работу в офлайн и онлайн режимах.