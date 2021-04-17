Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 101.21 - 102.66

В Бишкеке еще три школы переводят на онлайн-обучение

309  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке еще три школы переводят на онлайн-обучение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Для безопасности детей и педагогов, ещё три школы временно переходят на онлайн-обучение - школы №24, №17 и №67.

В школе №24 у двоих учеников 4 и 9 классов подтверждён КОВИД-19, заразились в семье.

В школе №17 два ученика 3 и 4 классов заразились ковид-19 от родственников.

В школе №67 заболел один учитель.

Отметим, в столице уже закрыты на карантин 8 школ: 28, 52, 32, 67, 10, 35, 13, 26, 63.

На дистанционном обучении находятся два садика: №12, №93.

Кроме того, в 19 школах зарегистрированы случаи КОВИД-19, там школы продолжают работу, на онлайн перешли 26 классов.

Полный переход на онлайн зависит от числа контактировавших с заболевшим ребенком или учителем, окончательное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН.

Напомним, 14 апреля столичные образовательные организации возобновили работу в офлайн и онлайн режимах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399763
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1183 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  