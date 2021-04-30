В Кыргызстане на 30 апреля зарегистрирован 331 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 211,
г. Ош – 5,
в Чуйской области – 83,
в Ошской области – 3,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 25,
в Джалал-Абадской области – 0,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировано всего – 95 275 случаев, из них 51 523 случая – лабораторно подтвержденные, 43 752 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 268 пациентов.
Из них:
в г. Бишкек – 172,
г. Ош – 4,
Чуйская область – 71,
Ошская область – 6,
Таласская область – 3,
Нарынская область – 3,
Иссык-Кульская область – 6,
Джалал-Абадская область –3,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровел 89 191 пациент.
За сутки проведено – 5 099 ПЦР исследований.