В Кыргызстане на 30 апреля зарегистрирован 331 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 211,

г. Ош – 5,

в Чуйской области – 83,

в Ошской области – 3,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 25,

в Джалал-Абадской области – 0,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировано всего – 95 275 случаев, из них 51 523 случая – лабораторно подтвержденные, 43 752 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 268 пациентов.

Из них:

в г. Бишкек – 172,

г. Ош – 4,

Чуйская область – 71,

Ошская область – 6,

Таласская область – 3,

Нарынская область – 3,

Иссык-Кульская область – 6,

Джалал-Абадская область –3,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровел 89 191 пациент.

За сутки проведено – 5 099 ПЦР исследований.