За прошедшие сутки от коронавируса скончались шесть человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались шесть человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 2 случая (Бишкек, Чуйская область);
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая (Бишкек-1, Чуйская область -1, Иссык-Кульская область - 2).
По республике зарегистрировано всего – 1604 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 528, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1076.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1477 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2012 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 821,
г. Ош – 44,
в Чуйской области – 419,
в Ошской области – 27,
в Таласской области – 9,
в Нарынской области – 35,
в Иссык-Кульской области – 90,
в Джалал-Абадской области – 18,
в Баткенской области – 14 пациентов.
Из 1477 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 7 (0,4%) удовлетворительные, 1040 (70,4%) средней тяжести, 354 (23,9%) тяжелые и 76 (5,1%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 1438,
г. Ош – 38,
в Чуйской области – 360,
в Ошской области – 33,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области – 12,
в Иссык-Кульской области – 91,
в Джалал-Абадской области – 13,
в Баткенской области – 7 пациентов.