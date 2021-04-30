За прошедшие сутки от коронавируса скончались шесть человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались шесть человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 2 случая (Бишкек, Чуйская область);

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая (Бишкек-1, Чуйская область -1, Иссык-Кульская область - 2).

По республике зарегистрировано всего – 1604 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 528, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1076.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1477 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2012 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 821,

г. Ош – 44,

в Чуйской области – 419,

в Ошской области – 27,

в Таласской области – 9,

в Нарынской области – 35,

в Иссык-Кульской области – 90,

в Джалал-Абадской области – 18,

в Баткенской области – 14 пациентов.

Из 1477 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 7 (0,4%) удовлетворительные, 1040 (70,4%) средней тяжести, 354 (23,9%) тяжелые и 76 (5,1%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

в г. Бишкек – 1438,

г. Ош – 38,

в Чуйской области – 360,

в Ошской области – 33,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области – 12,

в Иссык-Кульской области – 91,

в Джалал-Абадской области – 13,

в Баткенской области – 7 пациентов.