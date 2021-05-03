В Кыргызстане на 3 мая зарегистрировано 277 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 212,
г. Ош – 2,
в Чуйской области – 49,
в Ошской области – 5,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 7,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 96 337 случаев, из них 52 379 случаев – лабораторно подтвержденные, 43 958 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 202 пациента.
Из них:
в г. Бишкек – 131,
г. Ош – 6,
Чуйская область – 51,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 3,
Иссык-Кульская область – 10,
Джалал-Абадская область – 1,
Баткенская область – 0.
За сутки проведено – 2 689 ПЦР исследований.