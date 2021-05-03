В Кыргызстане на 3 мая зарегистрировано 277 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 212,

г. Ош – 2,

в Чуйской области – 49,

в Ошской области – 5,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 96 337 случаев, из них 52 379 случаев – лабораторно подтвержденные, 43 958 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 202 пациента.

Из них:

в г. Бишкек – 131,

г. Ош – 6,

Чуйская область – 51,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 3,

Иссык-Кульская область – 10,

Джалал-Абадская область – 1,

Баткенская область – 0.

За сутки проведено – 2 689 ПЦР исследований.