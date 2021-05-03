За сутки от коронавируса скончались три человека в Бишкеке

В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Все три случая от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 зарегистрированы в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1622 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 538, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1084.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1498 пациентов, на амбулаторном – 2307 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 827,
г. Ош – 42,
в Чуйской области – 430,
в Ошской области – 25,
в Таласской области – 7,
в Нарынской области – 49,
в Ыссык-Кульской области – 83,
в Джалал-Абадской области – 22,
в Баткенской области – 13 пациентов.
Из 1498 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 2 (0,1%) удовлетворительные, 1048 (69,9%) средней тяжести, 375 (25,0%) тяжелые и 73 (4,8%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 1642,
г. Ош – 39,
в Чуйской области – 415,
в Ошской области – 35,
в Таласской области – 30,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 105,
в Джалал-Абадской области – 24,
в Баткенской области – 7 пациентов.