За сутки от коронавируса скончались три человека в Бишкеке

В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Все три случая от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 зарегистрированы в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1622 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 538, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1084.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1498 пациентов, на амбулаторном – 2307 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 827,

г. Ош – 42,

в Чуйской области – 430,

в Ошской области – 25,

в Таласской области – 7,

в Нарынской области – 49,

в Ыссык-Кульской области – 83,

в Джалал-Абадской области – 22,

в Баткенской области – 13 пациентов.

Из 1498 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 2 (0,1%) удовлетворительные, 1048 (69,9%) средней тяжести, 375 (25,0%) тяжелые и 73 (4,8%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1642,

г. Ош – 39,

в Чуйской области – 415,

в Ошской области – 35,

в Таласской области – 30,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 105,

в Джалал-Абадской области – 24,

в Баткенской области – 7 пациентов.