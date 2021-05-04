В Кыргызстане на 4 мая зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 139,

г. Ош – 1,

в Чуйской области – 63,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 8,

в Иссык-Кульской области – 11,

в Джалал-Абадской области – 0,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 96 561 случаев, из них 52 568 случаев – лабораторно подтвержденные, 43 993 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 225 пациентов.

Из них:

в г. Бишкек – 133,

г. Ош – 4,

Чуйская область – 58,

Ошская область – 3,

Таласская область – 1,

Нарынская область – 9,

Иссык-Кульская область – 9,

Джалал-Абадская область – 4,

Баткенская область – 4.

За сутки проведено – 5 084 ПЦР исследований.