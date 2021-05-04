В Кыргызстане на 4 мая зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 139,
г. Ош – 1,
в Чуйской области – 63,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 8,
в Иссык-Кульской области – 11,
в Джалал-Абадской области – 0,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 96 561 случаев, из них 52 568 случаев – лабораторно подтвержденные, 43 993 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 225 пациентов.
Из них:
в г. Бишкек – 133,
г. Ош – 4,
Чуйская область – 58,
Ошская область – 3,
Таласская область – 1,
Нарынская область – 9,
Иссык-Кульская область – 9,
Джалал-Абадская область – 4,
Баткенская область – 4.
За сутки проведено – 5 084 ПЦР исследований.