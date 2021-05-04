За прошедшие сутки в стране от коронавируса скончались 8 (!) человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались восемь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкек - 3, Иссык-Кульская область - 1);
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкек - 3, Иссык-Кульская область - 1).
По республике зарегистрировано всего – 1630 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 542, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1088.
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 503 пациента, на амбулаторном – 2 295 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 839,
г. Ош – 41,
в Чуйской области – 432,
в Ошской области – 27,
в Таласской области – 7,
в Нарынской области – 47,
в Иссык-Кульской области – 80,
в Джалал-Абадской области – 19,
в Баткенской области – 11 пациентов.
Из 1503 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 6 (0,4%) удовлетворительные, 1051 (69,9%) средней тяжести, 377 (25,0%) тяжелые и 69 (4,6%) крайне тяжелые.
Амбулаторное лечение получают :
в г. Бишкек – 1632,
г. Ош – 37,
в Чуйской области – 416,
в Ошской области – 32,
в Таласской области – 29,
в Нарынской области – 11,
в Иссык-Кульской области – 110,
в Джалал-Абадской области – 23,
в Баткенской области – 5 пациентов.