В Кыргызстане на 5 мая зарегистрировано 397 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 210
Ош - 5
Чуйская область – 130
Ошская область - 9
Таласская область - 0
Нарынская область - 11
Иссык-Кульская область – 19
Джалал-Абадская область– 9
Баткенская область - 4.
Всего за весь период заразились 96 958 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 248 человек:
Бишкек – 151
Ош – 7
Чуйская область – 59
Ошская область – 4
Таласская область – 1
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область – 4.
Всего за весь период выздоровели 90 394 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5016.