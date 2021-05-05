В Кыргызстане на 5 мая зарегистрировано 397 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 210

Ош - 5

Чуйская область – 130

Ошская область - 9

Таласская область - 0

Нарынская область - 11

Иссык-Кульская область – 19

Джалал-Абадская область– 9

Баткенская область - 4.

Всего за весь период заразились 96 958 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 248 человек:

Бишкек – 151

Ош – 7

Чуйская область – 59

Ошская область – 4

Таласская область – 1

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область – 4.

Всего за весь период выздоровели 90 394 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5016.