В Кыргызстане на 6 мая зарегистрировано 320 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 246

Ош - 8

Чуйская область – 31

Ошская область - 1

Таласская область - 3

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область– 11

Баткенская область - 2.

Всего за весь период заразились 97 278 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 217 человек:

Бишкек – 149

Ош – 8

Чуйская область – 49

Ошская область – 1

Таласская область – 1

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели - 90 611 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3596.