В Кыргызстане на 6 мая зарегистрировано 320 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 246
Ош - 8
Чуйская область – 31
Ошская область - 1
Таласская область - 3
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область– 11
Баткенская область - 2.
Всего за весь период заразились 97 278 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 217 человек:
Бишкек – 149
Ош – 8
Чуйская область – 49
Ошская область – 1
Таласская область – 1
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели - 90 611 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3596.