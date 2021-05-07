В Кыргызстане на 7 мая зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 226
Ош - 12
Чуйская область – 108
Ошская область - 4
Таласская область - 0
Нарынская область - 16
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 4.
Всего за весь период заразились 97 663 человека.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 348 пациентов.
Из них:
в г. Бишкек – 244,
г. Ош – 2,
Чуйская область – 76,
Ошская область – 7,
Таласская область – 4,
Нарынская область – 7,
Иссык-Кульская область – 1,
Джалал-Абадская область – 5,
Баткенская область – 2.
За весь период всего выздоровели 90 959 пациентов.
За сутки проведено – 4 291 ПЦР исследование.