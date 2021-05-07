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В Кыргызстане на 7 мая зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 7 мая зарегистрировано 385 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 226

Ош - 12

Чуйская область – 108

Ошская область - 4

Таласская область - 0

Нарынская область - 16

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 4.

Всего за весь период заразились 97 663 человека.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 348 пациентов.

Из них:

в г. Бишкек – 244,

г. Ош – 2,

Чуйская область – 76,

Ошская область – 7,

Таласская область – 4,

Нарынская область – 7,

Иссык-Кульская область – 1,

Джалал-Абадская область – 5,

Баткенская область – 2.

За весь период всего выздоровели 90 959 пациентов.

За сутки проведено – 4 291 ПЦР исследование.


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URL: https://www.vb.kg/400595
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1242 материалов)
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