В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - два случая (в Бишкеке и Чуйской области)

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19- один случай в Иссык-Кульской области.

По республике зарегистрировано всего – 1643 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 549, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1094.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 600 пациентов, на амбулаторном – 2 465 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 904,

г. Ош – 34,

в Чуйской области – 439,

в Ошской области – 21,

в Таласской области – 7,

в Нарынской области – 53,

в Иссык-Кульской области – 113,

в Джалал-Абадской области – 18,

в Баткенской области – 11 пациентов.

Из 1600 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,25%) удовлетворительные, 1106 (69,1%) средней тяжести, 415 (25,9%) тяжелые и 75 (4,6%) крайне тяжелые.

Амбулаторное лечение получают:

в г. Бишкек – 1689,

г. Ош – 52,

в Чуйской области – 489,

в Ошской области – 40,

в Таласской области – 26,

в Нарынской области – 18,

в Иссык-Кульской области – 110,

в Джалал-Абадской области – 32,

в Баткенской области – 9 пациентов.