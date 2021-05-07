В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - два случая (в Бишкеке и Чуйской области)
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19- один случай в Иссык-Кульской области.
По республике зарегистрировано всего – 1643 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 549, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1094.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 600 пациентов, на амбулаторном – 2 465 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 904,
г. Ош – 34,
в Чуйской области – 439,
в Ошской области – 21,
в Таласской области – 7,
в Нарынской области – 53,
в Иссык-Кульской области – 113,
в Джалал-Абадской области – 18,
в Баткенской области – 11 пациентов.
Из 1600 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,25%) удовлетворительные, 1106 (69,1%) средней тяжести, 415 (25,9%) тяжелые и 75 (4,6%) крайне тяжелые.
Амбулаторное лечение получают:
в г. Бишкек – 1689,
г. Ош – 52,
в Чуйской области – 489,
в Ошской области – 40,
в Таласской области – 26,
в Нарынской области – 18,
в Иссык-Кульской области – 110,
в Джалал-Абадской области – 32,
в Баткенской области – 9 пациентов.