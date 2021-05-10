В Кыргызстане на 10 мая зарегистрировано 254 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 195,
в г. Ош – 3,
в Чуйской области – 25,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 17,
в Джалал-Абадской области – 9,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 98 654 случая, из них 54 271 случай – лабораторно подтвержденные, 44 383 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 257 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 187,
г. Ош – 7,
Чуйская область – 42,
Ошская область – 3,
Таласская область – 6,
Нарынская область – 1,
Иссык-Кульская область – 7,
Джалал-Абадская область – 4,
Баткенская область – 0.
За сутки проведено – 3 493 ПЦР исследования.