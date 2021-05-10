В Кыргызстане на 10 мая зарегистрировано 254 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 195,

в г. Ош – 3,

в Чуйской области – 25,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 17,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 98 654 случая, из них 54 271 случай – лабораторно подтвержденные, 44 383 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 257 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 187,

г. Ош – 7,

Чуйская область – 42,

Ошская область – 3,

Таласская область – 6,

Нарынская область – 1,

Иссык-Кульская область – 7,

Джалал-Абадская область – 4,

Баткенская область – 0.

За сутки проведено – 3 493 ПЦР исследования.