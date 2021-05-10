За сутки от коронавируса скончались пять человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Бишкеке - 2, в Чуйской области - 1)

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке, в Чуйской области).

По республике зарегистрировано всего – 1660 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 557, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1103.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 683 пациент, на амбулаторном лечении находятся – 2 496 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 930,

г. Ош – 36,

в Чуйской области – 447,

в Ошской области – 25,

в Таласской области – 7,

в Нарынской области – 65,

в Иссык-Кульской области – 142,

в Джалал-Абадской области – 17,

в Баткенской области – 14 пациентов.

Из 1683 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 9 (0,5%) удовлетворительные, 1149 (68,2%) средней тяжести, 434 (25,7%) тяжелые и 91 (5,4%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

в г. Бишкек – 1739,

г. Ош – 57,

в Чуйской области – 471,

в Ошской области – 32,

в Таласской области – 15,

в Нарынской области – 20,

в Иссык-Кульской области – 108,

в Джалал-Абадской области – 49,

в Баткенской области – 5 пациентов.