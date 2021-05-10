За сутки от коронавируса скончались пять человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Бишкеке - 2, в Чуйской области - 1)
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке, в Чуйской области).
По республике зарегистрировано всего – 1660 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 557, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1103.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 683 пациент, на амбулаторном лечении находятся – 2 496 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 930,
г. Ош – 36,
в Чуйской области – 447,
в Ошской области – 25,
в Таласской области – 7,
в Нарынской области – 65,
в Иссык-Кульской области – 142,
в Джалал-Абадской области – 17,
в Баткенской области – 14 пациентов.
Из 1683 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 9 (0,5%) удовлетворительные, 1149 (68,2%) средней тяжести, 434 (25,7%) тяжелые и 91 (5,4%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 1739,
г. Ош – 57,
в Чуйской области – 471,
в Ошской области – 32,
в Таласской области – 15,
в Нарынской области – 20,
в Иссык-Кульской области – 108,
в Джалал-Абадской области – 49,
в Баткенской области – 5 пациентов.