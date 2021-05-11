В Кыргызстане на 11 мая зарегистрировано 379 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 240
Ош - 5
Чуйская область – 103
Ошская область - 1
Таласская область - 2
Нарынская область - 9
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 5.
Всего за весь период заразились 99 033 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 304 человека:
Бишкек – 191
Ош – 5
Чуйская область – 75
Ошская область – 3
Таласская область – 0
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 17
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 92 120 человек.
За сутки проведено 4223 ПЦР-исследования.