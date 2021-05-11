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В Кыргызстане на 11 мая зарегистрировано 379 новых случаев COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 11 мая зарегистрировано 379 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 240

Ош - 5

Чуйская область – 103

Ошская область - 1

Таласская область - 2

Нарынская область - 9

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 5.

Всего за весь период заразились 99 033 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 304 человека:

Бишкек – 191

Ош – 5

Чуйская область – 75

Ошская область – 3

Таласская область – 0

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 17

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 92 120 человек.

За сутки проведено 4223 ПЦР-исследования.


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URL: https://www.vb.kg/400775
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1249 материалов)
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