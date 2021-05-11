В Кыргызстане от коронавируса вакцинировано всего 43 127 человек

За сутки по стране вакцинировано 447 человек. Об этом на брифинге 11 мая сказал замминистра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, из 447 человек II дозой вакцины привились - 112.

Всего по республике - 43 127 вакцинированных, в том числе II дозой - 6 010 человек.

Бектурганов отметил, что 29 марта в Кыргызстане начался первый этап вакцинации. В настоящее время разработана электронная система привитых, а также онлайн запись на прививку.

Накануне в страну поступила вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 20 тысяч доз.