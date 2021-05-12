В Кыргызстане на 12 мая зарегистрировано 283 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 158

Ош - 14

Чуйская область – 75

Ошская область - 0

Таласская область - 3

Нарынская область - 10

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область– 5

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 99 316 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 289 человек:

Бишкек – 197

Ош – 8

Чуйская область – 52

Ошская область – 5

Таласская область – 5

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровели 92 409 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4159.