В Кыргызстане на 12 мая зарегистрировано 283 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 158
Ош - 14
Чуйская область – 75
Ошская область - 0
Таласская область - 3
Нарынская область - 10
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область– 5
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 99 316 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 289 человек:
Бишкек – 197
Ош – 8
Чуйская область – 52
Ошская область – 5
Таласская область – 5
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровели 92 409 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4159.