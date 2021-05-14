В Кыргызстане на 14 мая зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 124

Ош - 1

Чуйская область – 37

Ошская область - 7

Таласская область - 5

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область– 6

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 99 845 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 235 человек:

Бишкек – 166

Ош – 4

Чуйская область – 45

Ошская область – 4

Таласская область – 3

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область – 1.

За весь период пандемии выздоровели 92 953 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3642.