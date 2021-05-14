В Кыргызстане на 14 мая зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 124
Ош - 1
Чуйская область – 37
Ошская область - 7
Таласская область - 5
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область– 6
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 99 845 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 235 человек:
Бишкек – 166
Ош – 4
Чуйская область – 45
Ошская область – 4
Таласская область – 3
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область – 1.
За весь период пандемии выздоровели 92 953 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 3642.