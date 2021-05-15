В Кыргызстане на 15 мая зарегистрировано 404 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 294
Ош - 4
Чуйская область – 65
Ошская область - 2
Таласская область - 1
Нарынская область - 9
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область– 9
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 100 249 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 349 человека:
Бишкек – 200
Ош – 6
Чуйская область – 97
Ошская область – 2
Таласская область – 0
Нарынская область – 14
Иссык-Кульская область – 21
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровели 93 302 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5117.