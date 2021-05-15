В Кыргызстане на 15 мая зарегистрировано 404 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 294

Ош - 4

Чуйская область – 65

Ошская область - 2

Таласская область - 1

Нарынская область - 9

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область– 9

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 100 249 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 349 человека:

Бишкек – 200

Ош – 6

Чуйская область – 97

Ошская область – 2

Таласская область – 0

Нарынская область – 14

Иссык-Кульская область – 21

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровели 93 302 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5117.