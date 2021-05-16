В Кыргызстане на 16 мая зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 150
Ош - 3
Чуйская область – 41
Ошская область - 2
Таласская область - 2
Нарынская область - 6
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 100 473 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 300 человек:
Бишкек – 192
Ош – 3
Чуйская область – 74
Ошская область – 2
Таласская область – 2
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровели 93 602 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4554.