В Кыргызстане на 16 мая зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 150

Ош - 3

Чуйская область – 41

Ошская область - 2

Таласская область - 2

Нарынская область - 6

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 100 473 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 300 человек:

Бишкек – 192

Ош – 3

Чуйская область – 74

Ошская область – 2

Таласская область – 2

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровели 93 602 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4554.