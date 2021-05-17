В Кыргызстане на 17 мая зарегистрировано 259 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 161
Ош - 1
Чуйская область – 44
Ошская область - 0
Таласская область - 5
Нарынская область - 14
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 100 732 человека.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 284 пациента.
Из них:
в г. Бишкек – 194,
г. Ош – 6,
Чуйская область – 51,
Ошская область – 2,
Таласская область – 2,
Нарынская область – 5,
Иссык-Кульская область – 22,
Джалал-Абадская область – 2,
Баткенская область – 2.
За весь период всего выздоровело 93 886 пациентов.
За сутки проведено – 3 409 ПЦР исследований.