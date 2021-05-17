В Кыргызстане на 17 мая зарегистрировано 259 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 161

Ош - 1

Чуйская область – 44

Ошская область - 0

Таласская область - 5

Нарынская область - 14

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 100 732 человека.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 284 пациента.

Из них:

в г. Бишкек – 194,

г. Ош – 6,

Чуйская область – 51,

Ошская область – 2,

Таласская область – 2,

Нарынская область – 5,

Иссык-Кульская область – 22,

Джалал-Абадская область – 2,

Баткенская область – 2.

За весь период всего выздоровело 93 886 пациентов.

За сутки проведено – 3 409 ПЦР исследований.