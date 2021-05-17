За прошедшие сутки от коронавируса скончались еще восемь человек

За прошедшие сутки от коронавируса скончались восемь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке - 2, в Чуйской области - 2)

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке – 3, в Иссык-Кульской области - 1).

По республике зарегистрировано всего – 1711 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 579, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1132.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 694 пациента, на амбулаторном лечении находятся – 2 435 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 952,

г. Ош – 49,

в Чуйской области – 427,

в Ошской области – 17,

в Таласской области – 11,

в Нарынской области – 62,

в Иссык-Кульской области – 146,

в Джалал-Абадской области – 23,

в Баткенской области – 7 пациентов.

Из 1694 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 18 (1,0%) удовлетворительные, 1151 (67,9%) средней тяжести, 431 (25,4%) тяжелые и 94 (5,5%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1699,

г. Ош – 46,

в Чуйской области – 434,

в Ошской области – 28,

в Таласской области – 18,

в Нарынской области – 26,

в Иссык-Кульской области – 125,

в Джалал-Абадской области – 49,

в Баткенской области – 10 пациентов.