За прошедшие сутки от коронавируса скончались еще восемь человек

За прошедшие сутки от коронавируса скончались восемь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке - 2, в Чуйской области - 2)
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке – 3, в Иссык-Кульской области - 1).
По республике зарегистрировано всего – 1711 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 579, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1132.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 694 пациента, на амбулаторном лечении находятся – 2 435 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 952,
г. Ош – 49,
в Чуйской области – 427,
в Ошской области – 17,
в Таласской области – 11,
в Нарынской области – 62,
в Иссык-Кульской области – 146,
в Джалал-Абадской области – 23,
в Баткенской области – 7 пациентов.
Из 1694 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 18 (1,0%) удовлетворительные, 1151 (67,9%) средней тяжести, 431 (25,4%) тяжелые и 94 (5,5%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 1699,
г. Ош – 46,
в Чуйской области – 434,
в Ошской области – 28,
в Таласской области – 18,
в Нарынской области – 26,
в Иссык-Кульской области – 125,
в Джалал-Абадской области – 49,
в Баткенской области – 10 пациентов.